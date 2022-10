Usa: Biden su morte di Ash Carter, uomo dalla straordinaria integrità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ashton Carter era un uomo dalla “straordinaria integrità, onesto, e sempre guidato dalla moralità nell’esercizio del servizio pubblico”. Lo ha detto in una nota il presidente degli Stati Uniti, Joe Biden, dopo la morte dell’ex segretario alla Difesa Usa della presidenza Obama. “Ash era un patriota che ha servito ad ogni livello del dipartimento della Difesa, di cui è stato il 25mo segretario: all’epoca ero vicepresidente, e insieme al presidente Obama ci siamo più volte affidati al parere e all’intelligenza di Ash per garantire la prontezza delle nostre Forze armate, il nostro vantaggio tecnologico e la sicurezza dei cittadini”, ha detto. (Was)