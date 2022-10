© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidenzialismo "è l'elezione diretta del Capo dello Stato come leader politico e figura di parte. Non va bene. Il Capo dello Stato deve restare figura garante, super partes. Si rafforzi la stabilità dei governi senza scassare la democrazia parlamentare. Ad es. col modello tedesco". Lo scrive su Twitter in senatore del Partito democratico, Dario Parrini.(Rin)