Migranti: Letta, dramma non può essere trasformato in discorso elettorale

- "Sull’immigrazione. Un armamentario difficile da capire come potrà essere calato nella realtà, se non nei discorsi per spaventare le persone, per parlare ai vostri elettori e per coprire quello che è il vero dramma dell’immigrazione: il dramma delle persone. Dietro ai discorsi vostri, dietro quello che farete, ricordate sempre che c’è il dramma di persone che lasciano la loro terra perché cercano una speranza. Quel dramma non può essere trasformato in discorso elettorale". Lo ha detto il deputato e segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni.(Rin)