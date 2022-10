Governo: Tremonti (Fd'I) a Letta, conti nel 2008-2011 migliori di quelli di altri Paesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Onorevole Letta, lei ha citato i dati del triennio 2008-2011: i numeri dell'Italia erano migliori rispetto a quelli di altri Paesi, come è scritto nella relazione conclusiva di Bankitalia dove si dice che la gestione dei conti pubblici è stata prudente. Dato che l'onorevole Letta produce il suo meglio facendo il peggio, dichiaro che voto contro Letta". Lo ha affermato il deputato di Fratelli d'Italia ed ex ministro dell'Economia, Giulio Tremonti, intervenendo a titolo personale nell'Aula della Camera, in occasione della fiducia all'esecutivo guidato da Giorgia Meloni, in risposta a quanto dichiarato dal segretario del Partito democratico, Enrico Letta. (Rin)