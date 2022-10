Governo: Sisto (FI), da Meloni discorso equilibrato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il discorso del premier Meloni è stato molto equilibrato e pacato, a 360 gradi: non ha trascurato nulla, dall'europeismo all'atlantismo, dall'economia alla giustizia, senza volere tracciare una discontinuità tout court con il precedente governo Draghi ma sposandone alcune ragionevoli posizioni". Così a Tagadà, in onda su La7, il deputato di Forza Italia Francesco Paolo Sisto che poi ha proseguito: "Ciò che ha proposto il presidente del Consiglio è in linea con le emergenze del Paese, anche rispetto al reddito di cittadinanza, che non sarà soppresso ma corretto e indirizzato verso chi non può lavorare e versa perciò in situazioni di incolpevole e grave bisogno. Contemporaneamente, gli sforzi saranno diretti alla produzione di occasioni di lavoro ed alla formazione dei lavoratori da assumere", conclude. (Rin)