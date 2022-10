Rpt - Qatar-Italia: l'ambasciatore Toschi visita in contingente dislocato per sicurezza mondiali di calcio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ripetizione con testo corretto alla fonte - Questo, per l'Italia, "è un mondiale Fifa molto particolare. La mia grande soddisfazione è che in questa occasione la vera nazionale italiana, siete voi. Siete voi, uomini e donne delle Forze Armate che rappresentate il Paese al meglio". Lo ha detto l'ambasciatore d'Italia in Qatar, Paolo Toschi, ai militari italiani schierati nella base di Al Qaqaa, quartier generale dell'operazione "Orice", la missione bilaterale di supporto alle Forze Armate del Qatar per garantire la sicurezza dei Mondiali di calcio, i primi a essere ospitati da un Paese del Medio Oriente, che si disputeranno nell'emirato del Golfo tra il 20 novembre e il 18 dicembre prossimi. Nel fare riferimento ai tratti distintivi dell'operato dei militari italiani all'estero, Toschi ha evidenziato che quello in Qatar "è un teatro in cui siamo chiamati a mostrare la nostra eccellenza, le vostre capacità, le nostre caratteristiche tecnologiche e di impiego. Questo vi rende protagonisti della presenza italiana durante il mondiale. Vi sarà una grande attenzione per quello che fate", ha proseguito l'ambasciatore. "E non ho dubbi che ogni giorno, come fate sempre, porterete la bandiera dell'Italia con onore, con impegno, con senso dello Stato. E' un mio grande onore accogliervi in questo Paese: per questo vi dico, ben arrivati. Sono certo" – ha concluso Toschi – che con il vostro lavoro e grazie alla presenza delle Forze Armate italiane, l'immagine, ma anche la sostanza di quello che l'Italia rappresenta nel mondo sarà apprezzato ogni giorno, ogni minuto del vostro impegno". L'ambasciatore è stato accolto dal Comandante del contingente interforze a guida Brigata "Sassari", Generale di Brigata Giuseppe Bossa, che ha illustrato compiti e finalità della missione. Al termine l'ambasciatore Toschi ha assistito a un'attività dimostrativa delle capacità esprimibili dal contingente italiano in termini di materiali, equipaggiamenti, mezzi e sistemi in dotazione alle unità specialistiche delle tre Task Forces del contingente.(Res)