Imprese: Uniper, utile rettificato prima di interessi e tasse a -4,8 milirdi di euro

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo per l'energia tedesco Uniper ha registrato tra gennaio e settembre un utile rettificato prima di interessi e tasse provvisorio (Ebit) di -4,8 miliardi di euro. Nello stesso periodo del 2021, il dato era di +614 milioni di euro. La perdita netta rettificata dovrebbe essere di 3,2 miliardi di euro dopo un utile di 487 milioni di euro tra gennaio e settembre del 2021. Di conseguenza, l'azienda ha perso oltre la metà del capitale sociale. Il consiglio di amministrazione di Uniper convocherà a breve un'assemblea generale straordinaria per illustrare la situazione agli azionisti. Uniper sta per essere nazionalizzata dal governo tedesco al fine di essere salvata dal fallimento, che ha rischiato a causa della crisi dell'energia. L'azienda è, infatti, il principale importare di gas russo in Germania ed è stata gravemente colpita dalla decisione di Mosca di interrompere le forniture di questa fonte di energia. Nel frattempo, Uniper ha già ottenuto dalla Stato tedesco aiuti per diversi miliardi di euro.(Geb)