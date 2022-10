Difesa: Pentagono, Russia ha notificato avvio delle esercitazioni Grom

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Federazione Russa hanno notificato agli Stati Uniti l’avvio delle esercitazioni strategiche russe Grom (Tuono), che a partire da domani prevedono anche il lancio di missili balistici con capacità nucleare. Due funzionari statunitensi hanno riferito all’emittente “Cbs” che si tratta di manovre “di routine” in questo periodo dell’anno, anche se arrivano in un momento caratterizzato da “forti tensioni”, dovute alla “retorica russa sul possibile utilizzo di armi nucleari durante il conflitto in Ucraina”. Inoltre, le esercitazioni Grom coincideranno con le manovre “Steadfast Noon” della Nato, che si terranno dal 17 al 30 ottobre con la partecipazione di 14 Paesi. Le esercitazioni vedranno anche il coinvolgimento dei bombardieri strategici statunitensi B-52. (Was)