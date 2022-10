© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Istituto geologico degli Stati Uniti (Usgs) ha rilevato un terremoto di magnitudo 5,1 nella zona di Seven Trees, nella città di San Jose, in California. Stando alle informazioni preliminari diffuse dall’istituto, l’epicentro si trova circa 6,9 chilometri sotto terra, e le scosse sono iniziate intorno alle ore 11:42 locali. (Was)