Russia: Casa Bianca, Mosca deve negoziare rilascio di Brittney Griner in buona fede

- La Russia deve negoziare in buona fede il rilascio della cestista statunitense Brittney Griner, dopo che il tribunale regionale di Mosca ha confermato questa mattina la condanna a nove anni di reclusione nei suoi confronti per contrabbando di olio di hashish. Lo ha detto la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, durante il briefing giornaliero con la stampa. “Le ultime notizie in arrivo dalla Russia non fanno altro che aumentare il senso di urgenza per riportarla a casa, e i nostri cuori sono vicini ai suoi familiari in questo momento”, ha detto, aggiungendo che l’amministrazione è in contatto con le autorità russe su diversi canali. “Il presidente ha dimostrato di saper prendere decisioni difficili e fuori dagli schemi per riportare a casa i connazionali ingiustamente detenuti all’estero, e continuerà a farlo anche per tutti coloro che si trovano ancora in Russia, come Paul Whelan”, ha concluso. (Was)