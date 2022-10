Torino: gli appuntamenti di domani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- ore 18, Torino, Museo Nazionale dell’Automobile, il Vicepresidente Carosso partecipa all’inaugurazione della mostra “The Golden Age of Rally”ore 18 ,Torino , Mauto, l'Assessore Chiorino partecipa all’inaugurazione della mostra “The Golden Age of Rally”.TorinoOre 9, Campus CIF ILO di Torino, Via Maestri del Lavoro 10: la Vicesindaca Favaro interviene alla National Evaluation Capacities Conference 2022 dal titolo: Resilient National Evaluation Systems for Sustainable DevelopmentOre 11, Palazzo Civico, sala Colonne: l'assessore Purchia interviene alla conferenza stampa di Luci d'ArtistaOre 11:30, Palazzo Civico, sala Orologio: riunione della III Commissione. Odg: mercatini di Natale e altre iniziative per il periodo festivoOre 14:30, Palazzo Civico, sala Carpanini: Riunione della IV Commissione. Odg: interpellanza: "assenza di medici pediatri in Barreira di lanzo. Il sindaco e la Giunta intervengano" (segue) (Rpi)