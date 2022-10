Roma: Bonessio (Ev), inaccettabile e grave carica agli studenti che manifestano alla Sapienza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le immagini degli scontri tra polizia e studenti all'interno della città universitaria della Sapienza "ci riporta ad una pratica che speravamo fosse superata: il dissenso si reprime con la violenza". Così in una nota il consigliere capitolino di Europa verde ecologista, Ferdinando Bonessio. "Non posso che condannare fermamente - aggiunge - l'uso della forza tanto più quando questa appare del tutto sproporzionata rispetto alle proteste e alle contestazioni messe in campo dal gruppo studentesco che manifestava oggi presso la più grande Università romana. Un fatto gravissimo e inaccettabile quello accaduto quest'oggi per di più in un luogo deputato all'istruzione, educazione e formazione dei nostri giovani. Spero che quanto prima venga fatta luce sulla vicenda e vengano indentificati gli autori della spropositata azione repressiva a danno dei manifestanti. La possibilità di manifestare liberamente è un principio sancito dalla costituzione; una vera democrazia deve tutelare e garantire questo diritto".(Com)