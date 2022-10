© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Per me è la prima volta da questo lato dell'emiciclo. Presidente Meloni, si invertono i ruoli". Lo ha detto il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)