Afghanistan: Pontecorvo, obiettivo Stati Uniti a Kabul era la guerra al terrore

- Per gli Stati Uniti, l’obiettivo dell'intervento in Afghanistan era la guerra al terrore. Lo ha detto oggi l’ambasciatore Stefano Pontecorvo durante l’evento “La Penna del Diplomatico” presso l'Associazione Civita. “Nel 2003 quando siamo entrati in Afghanistan come Alleanza atlantica ci fu la guerra del Golfo. Gli Stati Uniti non pensavano di poter fare due guerre in contemporanea e chiesero assistenza alla Nato. La guerra 'giusta' era l’Afghanistan, la guerra 'sporca' era in Iraq", ha ricordato Pontecorvo. “Decidemmo di andare a Kabul e abbiamo fatto la cosa giusta. Ci siamo però appiattiti nei comportamenti basandoci sugli obiettivi degli Usa, la guerra al terrore”, ha affermato l’ambasciatore, secondo il quale alla Nato “interessava mostrare agli Usa" di essere "un buon alleato”. “Quando gli Stati Uniti tolsero militari dall’Afghanistan, i talebani e i loro sostenitori ebbero la prova che il Paese non era la priorità”, ha affermato l’ambasciatore, parlando di alcuni elementi che hanno dimostrato ai talebani “la mancanza di pazienza strategica dell’Occidente”. “Era un disegno complicatissimo ma che avrebbe potuto funzionare anche sulla base sbagliata della Conferenza di Bonn, che ha prodotto una repubblica in soli cinque giorni”, ha concluso.(Res)