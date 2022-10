© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sui diritti saremo inflessibili, così come sul welfare ed il lavoro. Il salario minimo deve essere fra gli strumenti per combattere le diseguaglianze. Parola, diseguaglianze, che manca completamente dal suo discorso". Lo ha detto il deputato e segretario del Partito democratico, Enrico Letta, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)