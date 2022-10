Ucraina: progressisti democratici ritirano lettera con cui hanno chiesto a Biden una soluzione negoziale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pramila Jayapal, presidente del Congressional Progressive Caucus, la corrente parlamentare progressista del Partito democratico degli Stati Uniti, ha ritirato una lettera inviata ieri al presidente Usa, Joe Biden, in cui chiedeva insieme ad una trentina di deputati un maggiore impegno diplomatico statunitense per trovare una soluzione negoziale al conflitto in Ucraina. Jayapal ha spiegato in una nota di essere stata criticata dai democratici alla Camera dei rappresentanti, secondo i quali la lettera avrebbe mostrato divisioni interne al partito a meno di due settimane dalle elezioni di medio termine. “Il Congressional Progressive Caucus ha deciso di ritirare la recente lettera inviata alla Casa Bianca sul conflitto in Ucraina: il documento è stato redatto diversi mesi fa, ma è stato diffuso dallo staff senza i dovuti controlli, e me ne assumo la piena responsabilità”, ha scritto la presidente nella nota. Interpellato dall’emittente “Cnn”, un deputato democratico rimasto anonimo ha dichiarato che “alcune persone sono furibonde”. La rappresentante californiana Sara Jacobs, membro del caucus, ha affermato che “la tempistica è fondamentale nella diplomazia: ho firmato la lettera il 30 giugno scorso, ma da allora la situazione è cambiata e adesso non la firmerei”. (Was)