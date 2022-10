Governo: Foti (Fd'I), Meloni farà fino in fondo suo dovere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Siamo certi che Giorgia Meloni farà fino in fondo il suo dovere come ha sempre fatto da parlamentare, da leader politico, da persona che si è sempre occupata della vita pubblica e ha sempre messo la sua faccia davanti alle sue proposte ed alle sue decisioni". Lo ha detto il vicepresidente vicario di Fratelli d’Italia a Montecitorio, Tommaso Foti, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)