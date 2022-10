Pnrr: Matteoni (ex presidente Confartigianato), su edilizia scolastica intervenga governo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo dichiara, in una nota, Marco Matteoni, ex presidente della Confartigianato Edilizia di Roma e del Lazio, tra i principali player nella riqualificazione immobiliare ed energetica. "Ora che il nuovo governo nazionale è ufficialmente in carica non ci sono più alibi e, tra le priorità dell’agenda istituzionale dell’esecutivo Meloni, dovrà esserci per forza di cose il controllo del corretto utilizzo dei fondi del Piano nazionale di ripresa e resilienza, soprattutto in materia di scuole". "Dove i recenti dati, snocciolati da associazioni di categoria, sono impietosi e preoccupanti: relativamente ai fondi europei destinati, nell’ambito del programma Next generation Eu/Pnrr, all’edilizia scolastica su è evidenziato che ad oggi il Ministero dell’Istruzione avrebbe autorizzato appena il 19 per cento degli interventi, erogato appena l’1 per cento delle risorse e dei 30.040 interventi autorizzati soltanto 19.015, meno di due su tre, sarebbero stati conclusi", spiega ancora. (segue) (Com)