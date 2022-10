Francia-Germania: Eliseo, domani Scholz a pranzo da Macron per parlare di "sfide comuni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente francese Emmanuel Macron riceverà domani all'Eliseo il cancelliere tedesco Olaf Scholz per un pranzo di lavoro, durate il quale verranno evocate le "sfide comuni" di Parigi e Berlino e il "modo di rispondere a queste in maniera unita e solidale". È quanto si legge in un comunicato diffuso dall'Eliseo. "Questo incontro sarà anche l'occasione di evocare gli ultimi sviluppi riguardanti la guerra condotto dalla Russia, sempre nello stesso spirito di sostegno all'Ucraina", ha spiegato la presidenza. Al termine dell'incontro non sono previste dichiarazioni o conferenza stampa. (Frp)