Egitto: Al Sisi, necessari mille miliardi per avanzare

- Il presidente dell'Egitto, Abdel Fattah al Sisi, ha ordinato al governo di non gravare sui cittadini ulteriori oneri finanziari nel prossimo periodo, di mitigare le ripercussioni della crisi economica sui cittadini e di aumentare il sostegno e l'assistenza ai gruppi più bisognosi, in occasione della conferenza economca del Cairo. Al Sisi ha chiesto l'esistenza di una piattaforma di dialogo permanente nel periodo attuale. Il presidente egiziano ha chiesto anche che la conferenza economica si tenga una volta all'anno e che tutti i suoi esiti siano attuati immediatamente. Al Sisi ha incaricato l'Autorità per le piccole e medie imprese di intensificare gli sforzi per impiegare le famiglie più bisognose, nel tentativo di migliorare il reddito. "La condizione generale dello Stato egiziano è di indigenza e povertà, e ha bisogno di mille miliardi di dollari per avanzare. Dobbiamo fornire elementi attraenti per gli investimenti nell'economia del Paese", ha detto Al Sisi. Per quanto riguarda le infrastrutture, "la proprietà rimarrà allo Stato". Il presidente egiziano ha annunciato che il governo ha bisogno di 250 miliardi di dollari all'anno per sviluppare l'istruzione di base per raggiungere gli standard internazionali. Inoltre, ha auspicato che in futuro alla conferenza ci siano "giovani dell'opposizione per parlare liberamente contro il governo". (Cae)