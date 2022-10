Governo: Bonelli (Avs), delega Demanio marittimo a Santanchè sarebbe esempio arroganza al potere

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le dichiarazioni della ministra per il Turismo Santanché “sono il simbolo di un'arroganza che non ha limiti. Lei ritiene del tutto normale guidare il ministero del Turismo essendo proprietaria dello stabilimento balneare Twiga, che per la concessione demaniale paga allo Stato la cifra vergognosa di 17 mila euro anno mentre fattura oltre cinque milioni di euro anno”. Lo ha affermato il co-portavoce di Europa verde e deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Angelo Bonelli. “Se la Meloni darà le deleghe del Demanio marittimo alla Santanché – ha sottolineato – sarà responsabile di un grave conflitto d'interesse a favore della medesima Santanché e di Briatore”. (Rin)