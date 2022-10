Brasile: Lula, se tornerò alla presidenza sarebbe per un solo mandato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'ex presidente e candidato alla presidenza del Brasile, Luiz Inacio Lula da Silva del Partito dei lavoratori (Pt) ha dichiarato che, se tornerà al potere dopo le elezioni del 30 ottobre, non cercherebbe la rielezione per un eventuale secondo mandato. "Se eletto, sarò presidente per un unico mandato. I leader si formano lavorando, mostrando impegno a favore della popolazione", ha dichiarato l'ex sindacalista. Il leader del Pt ha 76 anni. Se dovesse vince, si insedierà il prossimo 1 gennaio 2023 a 77 anni compiuti. (segue) (Brb)