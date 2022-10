© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Di seguito un quadro degli appuntamenti previsti per domani a Milano e in LombardiaCOMUNEIl sindaco di Milano, Giuseppe Sala, porta i saluti durante la sessione pomeridiana dell'incontro "Giornata della trasparenza. Anticorruzione e crescita del Sistema Paese: pubblico e privato alleati nella sfida".Palazzo Marino, Sala Alessi, Piazza della Scala, 2 (ore 15)L'assessore comunale alla rigenerazione urbana del Comune di Milano, Giancarlo Tancredi, partecipa alla serata-evento “A piece of beauty – La bellezza va in scena città” dove verrà presentata l'opera d’arte “Altra Natura” realizzata dall’artista emergente Pamela Diamante.Symbiosis, via Adamello, 11 (ore 18:30)REGIONEGli assessori regionali a sicurezza, Romano La Russa, e casa ed housing sociale, Alan Rizzi, effettuano un sopralluogo nel quartiere Aler in zona San Siro a Milano per l'installazione di videocamere.Via Zamagna, 4 (ore 10:30)L'assessore regionale alla famiglia, solidarietà sociale, disabilità e pari opportunità, Alessandra Locatelli, presenzia all'illustrazione alla stampa del progetto Stai, Servizi per un Turismo Accessibile e Inclusivo, iniziativa che assume un rilievo ancora più importante soprattutto in vista dell'evento 'Bergamo-Brescia Capitali della Cultura 2023'. Presenti anche Giorgio Gori, sindaco di Bergamo, Emilio Del Bono, sindaco di Brescia, Christophe Sanchez, ceo di Visit Bergamo, Pasquale Gandolfi, presidente della Provincia di Bergamo e Samuele Alghisi, presidente della Provincia di Brescia.Imbarcadero, via Roma, Sale Marasino/Bs (ore 11)Il vicepresidente del Consiglio regionale Carlo Borghetti e il consigliere del Pd Carmela Rozza, partecipano alla conferenza stampa in materia di nomine dei direttori di distretto: merito o altro?14°piano, Palazzo Pirelli, via Fabrizio Filzi, 22 (ore 11)L'assessore regionale ad ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, partecipa alla riunione del Comitato di coordinamento dell'accordo quadro di sviluppo territoriale (Aqst) per il risanamento del Lago di Varese.Camera di Commercio Varese, sala Campiotti, piazza Monte Grappa, Varese (ore 12.30,)VARIELa fondazione Ravasi Garzanti presenta il progetto "MEMO. Una passeggiata d'autore tra le sale storiche"Museo Poldi Pezzoli, via Manzoni, 12 (ore 11)Il rettore della Iulm Gianni Canova, e il direttore de La Ragione, Fulvio Giuliani, consegnano le borse di studio alle studentesse e gli studenti assegnatari.Università Iulm, aula seminari, sesto piano, via Carlo Bo, 1 (ore 12)Il chief economist e responsabile studi e ricerche Intesa Sanpaolo. Gregorio De Felice, partecipa alla presentazione del 102° Rapporto Analisi dei Settori Industriali:“Le sfide per il manufatturiero italiano: lo scenario al 2024”Diretta streaming (ore 14:30)Webinar “Tavolo giovani #mobilityinnovation” dove 16 startup del settore presenteranno i loro progetti.Palazzo Giureconsulti, Piazza dei Mercanti, 2 (ore 15)Il politecnico di Milano presenta il corso tenuto dal divulgatore scientifico Massimo Polidoro “Raccontare la scienza”.Politecnico di Milano, Aula Magna, piazza Leonardo da Vinci, 48 (ore 17:15)Concerto in piazza organizzato da Anpi Provinciale di Milano, il Teatro alla Scala ed il Municipio 1.Loggia dei Mercanti (ore 18:30)Triennale Milano presenta l'incontro “Il museo tra analogico e digitale: tutela, valorizzazione e conservazione. 1923: Past Futures”.Triennale Milano, viale Emilio Alemagna, 6 (ore 18:30)(Rem)