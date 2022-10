Governo: Boschi (Azione), opposizione dura e seria su contenuti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo un'opposizione seria e dura sui contenuti. Ci aspettavamo qualcosa di più" dal discorso del presidente Giorgia Meloni, "sulla giustizia e parole più nette sui diritti delle donne. Ma vediamo con favore l'apertura a una commissione d'inchiesta sul Covid, che noi avevamo chiesto e proposto nella scorsa legislatura e che abbiamo già ripresentato in questa. In passato, però, tra gli oppositori ci sono stati anche lega e forza italia, spero che ora cambino idea". Lo afferma Maria Elena Boschi, deputato di Azione, intervenendo al Tg4. "Noi saremo un'opposizione responsabile e - sottolinea - sulla commissione Covid collaboreremo, ora dobbiamo capire se ad essere responsabile sarà la maggioranza. Li si misurerà la serietà rispetto al Paese e quante delle promesse fatte in campagna elettorale verranno mantenute". "Oggi sulla legge di Bilancio Meloni ha già messo le mani avanti, dicendo che non ci sono molte risorse. Non è quello che hanno detto sino al 25 settembre, quando dovevano chiedere il voto agli italiani. Il vero problema sarà il rapporto con la sua maggioranza: se vorrà governare dovrà smentire non solo quello che ha annunciato in campagna elettorale, ma tutto quello che ha sostenuto negli ultimi 10 anni", conclude(Rin)