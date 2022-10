Algeria-Egitto: firmato protocollo d'intesa nel campo dell'energia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Algeria ed Egitto hanno firmato oggi al Cairo un memorandum d'intesa per lo sviluppo della cooperazione nei settori del petrolio, del gas e dell'estrazione mineraria. Lo ha reso noto un comunicato del ministero dell’Energia algerino, secondo il quale la firma è avvenuta durante un incontro tra il ministro dell’Energia algerino, Mohamed Arkab, e l’omologo egiziano, Tarek al Molla. In questa occasione, i due hanno esaminato lo stato delle relazioni bilaterali nel settore e discusso le opportunità per rafforzare la cooperazione. I ministri hanno inoltre esaminato le attività del gruppo di lavoro congiunto istituito dai due ministri lo scorso giugno. Il gruppo si è occupato dell’individuazione delle aree prioritarie di cooperazione di interesse comune e ha portato all’elaborazione di una road-map per l’individuazione di progetti concreti, in particolare nei settori della commercializzazione degli idrocarburi, dell'industria petrolifera e del gas, dell’industria petrolchimica petrolchimica, delle miniere, dei servizi petroliferi, del settore ingegneristico e dello sviluppo dell’idrogeno. Arkab ha incontrato anche i ministri di energia di Qatar e Russia, rispettivamente Saad al Kaabi e Nikolaj Shulginov, per discutere “delle relazioni in ambito energetico e minerario per le prospettive future”.(Ala)