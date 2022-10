Veneto: istituito logo 'ristorazione tipica' per la promozione della tradizione enogastronomica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio regionale del Veneto ha votato favorevolmente la legge riguardante "la valorizzazione della tradizione enogastronomica veneta". È stato perciò decisa l'istituzione di un loro 'Ristorazione tipica del Veneto' e di un settimana dedicata interamente a questo tema. Come comunicato nella nota regionale, "la legge approvata prevede che il logo sia concesso agli esercenti che valorizzano la filiera corta e offrono ai consumatori le ricette tipiche della tradizione regionale". Chi deciderà di avere il logo verrà iscritto ad un registro che darà accesso ai contributi regionali e sarà sottoposto a diversi controlli. Per il progetto sono stati stanziati 150 mila euro. I consiglieri dell'opposizione si sono astenuti ritenendo la legge poco efficace per i ristoratori regionali. (Rev)