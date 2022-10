Cultura: a palazzo Valentini la presentazione del libro "Roma anno zero" di Pepito Torres (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da queste inquadrature nitide e precise la città esce fuori maestosa o intima, a seconda dei luoghi ritratti, ma non solo. Con il senso di spaesamento e di sottile inquietudine che danno le immagini di luoghi – di solito affollati e pieni di vita – completamente vuoti, “Roma Anno Zero” sembra voler lasciare ai posteri una sorta di monito per il futuro: dobbiamo occuparci del nostro mondo e averne cura, perché potrebbe esistere anche senza di noi un giorno. E pensare a quello che è successo con la pandemia del Covid-19 anche come a un nuovo possibile inizio, un nuovo “anno zero”. Alla presentazione – realizzata con il patrocinio dell’assessorato alla Cultura di Roma Capitale e della Città Metropolitana di Roma Capitale – hanno partecipato la consigliera della Città Metropolitana di Roma Capitale Cristina Michetelli, l’assessore alla Cultura di Roma Capitale Miguel Gotor, l’ex sindaco di Roma e presidente di Anica Francesco Rutelli, il direttore editoriale del Dicastero per la Comunicazione della Santa Sede Andrea Tornielli, il filosofo e critico letterario Donato Di Stasi, l’architetto Giampietro Gioia e l’autore del libro, Pepito Torres. Una selezione delle immagini del libro è pubblicata sul sito dedicato all'evento. (Com)