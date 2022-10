Usa: indagini su elezioni in Georgia, ex capo gabinetto di Trump cerca di evitare testimonianza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ex capo di gabinetto della Casa Bianca, Mark Meadows, sta cercando di bloccare l’emissione di un mandato di comparizione nei suoi confronti, nel quadro delle indagini sul tentativo di rovesciare la certificazione della vittoria di Joe Biden alle presidenziali del 2020 in Georgia, da parte dell’ex presidente Donald Trump e dei suoi alleati. Lo riferisce il quotidiano “Politico”, ricordando che Meadows ha partecipato alla telefonata in cui Trump ha chiesto al segretario di Stato della Georgia, Brad Raffensperger, di “trovare 11.780 voti”, e sarebbe quindi un testimone chiave nel quadro delle indagini che la contea di Fulton sta portando avanti. L’ex capo di gabinetto di Trump avrebbe sottolineato di non poter essere chiamato a testimoniare, dal momento che le indagini del gran giurì non sono di natura penale. (Was)