Governo: Serracchiani (Pd) a Meloni, per la parità, prossima volta?

23 luglio 2021

- "Cara presidente Meloni, che te ne fai della foto del passo avanti se sei sola perché non hai sostenuto le altre donne? Ne hai volute solo sei al governo. Era la tua occasione e non hai mosso un dito perché il peso che le donne hanno nella società si trasformasse in potere per cambiare davvero le cose. Questo è tutto quello che so sull’emancipazione e la parità. Speriamo la prossima volta". Lo afferma Debora Serracchiani, capogruppo del Partito democratico alla Camera.(Rin)