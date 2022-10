© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le carceri sono “una delle nostre priorità”. Lo ha affermato in un’intervista al Tg5 il ministro della Giustizia, Carlo Nordio, secondo cui “il sistema carcerario fa parte del sistema sanzionatorio, e va tenuto in grande considerazione, ma non è l‘unico mezzo di esecuzione della pena ed anche questo dovrà essere oggetto di riflessione”. (Rin)