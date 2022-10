Serbia: "Kommersant", nuovo governo orientato verso Mosca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il nuovo governo della Serbia sarà orientato verso Mosca. A scriverlo è stato il quotidiano moscovita "Kommersant". "In Serbia è stata annunciata la composizione del nuovo governo, che dovrà risolvere la questione delle sanzioni alla Russia, e la sua figura chiave sarà il leader del Partito socialista serbo (Sps), Ivica Dacic, che è considerato un politico filorusso", scrive il quotidiano di Mosca. In un articolo intitolato "Il governo serbo si è rivolto a est", il giornale fa notare che la ministra delle Infrastrutture uscente, Zorana Mihajlovic, la quale in precedenza aveva accusato la Russia di "condurre una guerra di conquista" e che sosteneva l'allineamento di Belgrado con la politica estera dell'Ue, non è entrata nel nuovo governo. La testata aggiunge che sebbene gli analisti regionali definiscano "filorussa" la composizione del nuovo governo serbo, non credono che ciò garantisca che la Serbia non aderirà alle sanzioni europee contro Mosca. (segue) (Seb)