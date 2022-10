Serbia: "Kommersant", nuovo governo orientato verso Mosca (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il quotidiano riporta ancora che il leader del Partito socialista (Sps) Dacic sarà una figura chiave nel nuovo governo e che dopo le elezioni di aprile, il presidente serbo Aleksandar Vucic aveva pubblicamente rimproverato al partito di Dacic di essersi comportato "in modo improprio" durante la campagna elettorale, sostenendo "inequivocabilmente" la Russia nella crisi ucraina. "Oltre alla carica di primo vice primo ministro, lo stesso Dacic sarà a capo del ministero degli Esteri e coordinerà tutti i servizi speciali del Paese", sottolinea il "Kommersant". Anche secondo l'analista croato di politica estera Vlado Vurusic il nuovo governo serbo avrà un orientamento "filorusso". "Tutti parlano di Dacic come di una pedina di Mosca, e il trasferimento di Aleksandar Vulin all'Agenzia per la sicurezza e l'informazione (Bia) significa che, ironia della sorte, i servizi speciali russi avranno sempre nuove informazioni sulla Serbia", ha affermato Vurusic. L'esperto ha infine affermato che l'introduzione o meno delle sanzioni contro la Russia continuerà a dipendere esclusivamente da Vucic, "il quale si nasconderà dietro le decisioni del governo", ha concluso. (Seb)