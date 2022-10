Abruzzo: sicurezza sui luoghi di lavoro, Paolucci (Pd) "fermi da due anni"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato due anni senza fare niente il Comitato regionale di coordinamento delle attività di prevenzione e sicurezza sul lavoro mentre in Abruzzo si continuava a morire sui luoghi di lavoro. Era il 13 novembre del 2020, quando l'organismo che fa capo alla Regione si è riunito per l'ultima volta. Un organismo istituito dal Decreto legislativo n. 81 del 2008 proprio all'insegna della prevenzione e dei controlli, che non solo è rimasto fermo per due anni, ma che ad oggi non è ancora riuscito a ridefinire né organigramma, né azioni. Da mesi denunciamo questa situazione, oggi riusciamo a dimostrare la fondatezza del nostro allarme a fronte di un accesso agli atti su questo delicatissimo tema, che sembra non interessare più di tanto il presidente Marsilio, forse troppo preso dalla legge elettorale e dalla sua futura carriera politica per occuparsene. Neppure il bollettino drammatico delle vittime dell'ultimo mese è stato capace di smuovere il Comitato, né la Regione, rimasta immobile salvo qualche generico atto di indirizzo, guarda caso arrivato tempestivamente dopo la nostra richiesta delle carte inoltrata a settembre". Così il capogruppo Pd in Consiglio regionale Silvio Paolucci. "Più che una risposta – ha proseguito Paolucci – abbiamo avuto la conferma della negligenza dell'esecutivo, che ha sfornato una delibera solo dopo aver letto il nostro accesso agli atti, ammettendo così la sua assenza. Infatti chiedevamo di sapere cosa si sta facendo e, di fatto, abbiamo appreso dal Dipartimento Sanità, competente sull'organo in quanto presieduto dall'assessore alla Sanità, che da quel 13 novembre non ha più fatto nulla. Mentre si è tenuta il 29 ottobre 2021, un anno fa, l'ultima riunione dell'ufficio operativo, che però non ha fatto altro che prendere atto dell'esigenza di ridefinire la composizione del Comitato, cosa ad oggi non ancora avvenuta. Dunque, altra inerzia". (segue) (Gru)