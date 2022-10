Abruzzo: sicurezza sui luoghi di lavoro, Paolucci (Pd) "fermi da due anni" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Il Comitato – ha detto ancora – è sì un organo composito, con componenti provenienti da diversi Enti, ma è incredibile che resti paralizzato tanto a lungo per via delle lungaggini nelle sostituzioni, con un'emergenza tanto importante in corso e da governare. Una situazione gravissima affiora dalle carte, che ha reso inutili anche tutte le altre domande da noi inoltrate con l'accesso: ci interessava conoscere i dati relativi alla sicurezza di riferimento per l'organismo, nonché il numero di tavoli e controlli che sono stati richiesti da parte regionale e, ancora, il lavoro portato avanti sul fronte della sicurezza e anche della prevenzione, considerato pure che l'assessore alla Sanità presiede Tavolo e Osservatorio per coordinare le politiche su entrambi gli ambiti”. “Tutto questo – ha sottolineato – accade nonostante la mobilitazione dei sindacati, le proteste in piazza, dopo le tante denunce che si sono levate a causa del fenomeno sempre più persistente delle morti sul lavoro: dobbiamo constatare che ad oggi non c'è nemmeno il luogo istituzionale in cui elaborare, insieme, una strategia, proponendo soluzioni e azioni con le parti sociali e soprattutto per predisporre una forte e necessaria attività di controllo, almeno quella”. “Eppure c'era un percorso già avviato in tal senso, con il protocollo promosso e siglato nel 2016 con l'Inail dal precedente governo di centrosinistra, era il minimo per andare avanti e frenare le statistiche di settore che oggi ci vedono fra le zone rosse a livello nazionale. Eppure l'Abruzzo è fra le regioni peggiori d'Italia per vittime, con un'incidenza di morti sul lavoro maggiore del 25 per cento rispetto a quella nazionale. E rischiamo seriamente di rimanerlo, se non di peggiorare tale situazione, se l'unica risposta di cui Marsilio e la sua maggioranza sono capaci è la stasi”, ha concluso. (Gru)