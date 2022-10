Argentina-Cina: nuova via della Seta, Fernandez riceve presidente China Railway International Group

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Argentina, Alberto Fernández, ha ricevuto lunedì nel palazzo di governo il presidente del China Railway International Group (Crig), Bi Yanchun. Al centro dei colloqui, si legge in una nota ufficiale, "la valutazione di diversi progetti infrastrutturali, energetici e tecnologici che saranno sviluppati nel paese, nel quadro dell'adesione dell'Argentina alla Nuova via della seta (Belt and road initiative - Bri). Alcuni dei progetti allo studio sono l'ammodernamento e l'elettrificazione della linea Belgrano Norte tra le stazioni di Villa Rosa e Retiro, i progetti di collegamento stradale tra le province di Chaco e Corrientes e Santa Fe con Entre Ríos. Crig, si sottolinea nella nota, è la filiale dedicata agli investimenti internazionali di China Railway Group Limited (Crgl), "una delle più grandi imprese di costruzioni civili al mondo e il più grande costruttore di strade, ferrovie e tunnel al mondo". (segue) (Abu)