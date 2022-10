Argentina-Cina: nuova via della Seta, Fernandez riceve presidente China Railway International Group (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- II governo dell'Argentina ha ufficializzato ad aprile di quest'anno il memorandum d'intesa con la Cina per l'ingresso all'iniziativa della Nuova via della seta (Belt and road initiative - Bri). L'accordo, si legge nel documento pubblicato sulla Gazzetta ufficiale, ha come obiettivo quello di "rafforzare la relazione economica con risultati concreti", promuovere "investimenti nel settore produttivo" e nello "sviluppo di capacità tecnologiche", l'uso delle monete locali nell'interscambio commerciale, così come "diversificare le fonti di finanziamento". Si tratta, secondo quanto ha stimato il ministero degli Esteri argentino, di un'intesa che sblocca investimenti per 23,7 miliardi di dollari destinati principalmente a finanziare opere di infrastruttura nel campo energetico e dei trasporti. (segue) (Abu)