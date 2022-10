Argentina-Cina: nuova via della Seta, Fernandez riceve presidente China Railway International Group (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il memorandum di intesa è corredato da 13 documenti accessori e rappresenta lo strumento che imprime un'accelerata al Trattato di associazione strategica integrale firmato nel 2014 dagli allora presidenti Cristina Fernandez e Xi Jinping. Con l'ufficializzazione dell'intesa Pechino si impegna a staccare due assegni in favore di Buenos Aires. Il primo, da 14 miliardi di dollari, servirà a finanziare progetti già approvati ma congelati dalle difficoltà finanziarie in cui versano le casse pubbliche. Si tratta infatti di fondi che rientrano nel Dialogo strategico per la cooperazione e il coordinamento Economico (Decce), che prevede dieci progetti infrastrutturali. (Abu)