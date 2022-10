Governo: Richetti (Azione-Iv), se queste premesse da noi dialogo franco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi tutti, anche chi le farà una leale opposizione, non dobbiamo sottovalutare mai il rapporto con la verità perché è un rapporto scomodo. Collocazione internazionale, europeismo, atlantismo, sostegno al popolo ucraino ed al governo di Kiev, e nessun arretramento sui diritti civili sono le premesse necessarie per un dialogo franco tra maggioranza ed opposizione. Se queste premesse fondamentali, che lei ha fatto nel suo discorso, passeranno dalle parole alle azioni dell’esecutivo, allora le nostre proposte non mancheranno". Lo ha detto il capogruppo di Azione - Italia viva - Renew Europe a Montecitorio, Matteo Richetti, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)