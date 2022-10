Roma: De Priamo (Fd'I), Multiservizi in Trasparenza, importante verso rilancio partecipata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"L’informazione di Agenzia Nova è uno dei capisaldi della società e della nostra democrazia" Andrea De Priamo

Capogruppo in Campidoglio

21 luglio 2021

- Quanto emerso oggi dalla relazione del dg Aielli in Commissione Trasparenza di Roma Capitale, sul futuro di Roma Multiservizi, "segna un passaggio importante per il rilancio della società partecipata e la tutela dei lavoratori". Lo dichiara il consigliere di Fratelli d'Italia Andrea De Priamo, presidente della Commissione Trasparenza. "Il percorso di acquisizione, da parte di Roma Capitale, delle quote private di Roma Multiservizi che così diventerebbe una società partecipata al 100 per cento, è una storica battaglia di Fratelli d'Italia in Campidoglio. Seguiremo, passo dopo passo, l'intero percorso di trasformazione in società in-house, un percorso che non può prescindere da un ampliamento del perimetro di Roma Multiservizi e dal miglioramento delle condizioni dei lavoratori, sia per avere una società strategica su global service nelle scuole e nel decoro urbano e sia per avere un migliore servizio per i cittadini", conclude. (Com)