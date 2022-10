© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nasce un governo di centrodestra scelto dai cittadini. Serve unità. Mi rivolgo alle opposizioni: cerchiamo di mantenere un dialogo utile, franco, onesto. Questi non sono i tempi dell'ideologia, ma della responsabilità". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Alessandro Cattaneo, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)