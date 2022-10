Bolivia: Arce denuncia nuovo tentativo di golpe da parte della "vecchia destra" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il monito di Arce arriva dopo che i leader del Comitato civico di Santa Cruz, storica forza di opposizione liberale della Bolivia, hanno confermato che porteranno avanti uno sciopero a oltranza contro il rinvio di un anno del Censimento 2023. Si tratta dello strumento che il governo usa per redistribuire i fondi alle varie province: quella orientale di Santa Cruz, al confine col Brasile, è ritenuta il "motore economico" del Paese, con organizzazioni imprenditoriali tradizionalmente contrari alle politiche neo socialiste dei governi dell'ex presidente Evo Morales e dell'attuale, Luis Arce. L'esecutivo, secondo cui non esistono ancora le condizioni tecniche per ripetere l'esercizio giunto a scadenza decennale, non intende dare per chiuse le trattative. La ministro dell'Interno, Maria Nela Prada, si è detta disponibile a discutere il tema con i comitati civici anche se i numerosi appelli del governo ad avviare un tavolo di trattative sono stati finora disattesi. (segue) (Brb)