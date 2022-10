Bolivia: Arce denuncia nuovo tentativo di golpe da parte della "vecchia destra" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il leader oppositore Luis Fernando Camacho ha "sfidato" da parte sua il presidente Arce ad affrontare la questione nel "cuore" della protesta, invitandolo a una riunione nella stessa provincia di Santa Cruz, di cui è governatore. "Presidente Arce, la smetta di mandare gente incompetente, venga Lei direttamente, non sia codardo", ha detto Camacho in un discorso ascoltato da diverse migliaia di persone, nella tarda serata di domenica. Le tensioni, non una novità nel Paese andino, hanno portato venerdì scorso alla morte di una persona nella località di Puerto Quijarro. "Condanniamo la violenza esercitata durante una manifestazione, causa della irreparabile perdita di una vita umana. Un evento tragico che deve essere indagato e sanzionato", ha scritto Arce in un messaggio pubblicato sul proprio profilo Twitter. Gli uffici di La Paz delle Nazioni Unite (Onu) e dell'Unione Europea (Ue) hanno espresso rammarico e preoccupazione per i fatti. Onu-Bolivia "si rammarica per la perdita di una vita umana ed esorta gli attori politici e sociali a evitare scenari di confronto e violenza", mentre l'Ue deplora "la perdita di una vita" e chiede di "trovare scenari di ricongiungimento tra boliviani". (Brb)