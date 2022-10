Etiopia: Unione africana ufficializza avvio dei colloqui di pace in Sudafrica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Commissione dell'Unione africana, Moussa Faki Mahamat, ha ufficialmente annunciato l'avvio in Sudafrica dei primi colloqui diretti tra il governo federale dell'Etiopia e il Fronte di liberazione del popolo del Tigrè (Tplf) nell'ambito del processo guidato dall'Ua. I colloqui, afferma l'Ua in un comunicato, sono mediati dall'Alto rappresentante dell'Ua per il Corno d'Africa ed ex presidente della Nigeria, Olusegun Obasanjo, dall'ex presidente keniota Uhuru Kenyatta e dall'ex vicepresidente del Sudafrica, Phumzile Mlambo Ngcuka. Partecipano al tavolo dei negoziati, in qualità di osservatori, anche i rappresentanti dell'Autorità intergovernativa per lo sviluppo (Igad), delle Nazioni Unite e degli Stati Uniti. "A questo proposito, il presidente (Faki Mahamat) esprime il suo profondo apprezzamento al presidente Cyril Ramaphosa e al governo del Sudafrica per aver gentilmente accettato di ospitare i colloqui in uno spirito di solidarietà panafricana per trovare soluzioni africane ai problemi africani. Il presidente è ulteriormente incoraggiato dalla rapida dimostrazione dell'impegno per la pace dalle parti e dalla ricerca di una soluzione politica duratura al conflitto nel supremo interesse dell'Etiopia. Il presidente ribadisce il continuo impegno dell'Ua a sostenere le parti in un processo di mediazione etiope e guidato dall'Ua per mettere a tacere le armi verso un'Etiopia unita, stabile, pacifica e resiliente", conclude la nota. (segue) (Res)