Etiopia: Unione africana ufficializza avvio dei colloqui di pace in Sudafrica (2)

- In precedenza il portavoce del presidente Ramaphosa, Vincent Magwenya, aveva riferito ai media che i colloqui hanno preso il via oggi e dureranno fino al prossimo 30 ottobre. "I colloqui sono stati convocati per trovare una soluzione pacifica e sostenibile al devastante conflitto", ha affermato il portavoce. Il Sudafrica spera che "i colloqui procedano in modo costruttivo e portino a un esito positivo che porti alla pace per tutte le persone del nostro caro Paese gemello", ha aggiunto. La squadra negoziale del governo federale etiope è guidata da Redwan Hussein, consigliere per la Sicurezza nazionale del primo ministro Abiy Ahmed, e dal ministro della Giustizia Gedion Timotheos, secondo quanto riferito dal sito d'informazione sudafricano "Daily Maverick". La squadra tigrina è invece guidata dal portavoce del Fronte di liberazione popolare del Tigrè (Tplf), Getachew Reda, e dal generale veterano Tsadkan Gebretensae. I negoziati tra il governo etiope del primo ministro Abiy Ahmed e le autorità regionali del Tigrè sono stati avviati quasi due mesi dopo la ripresa dei combattimenti, alla fine di agosto, che hanno mandato in frantumi una tregua di cinque mesi. (Res)