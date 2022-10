© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Serve finalmente una vera riforma della giustizia, secondo Costituzione. Non è più rimandabile". Lo ha sottolineato, in Aula alla Camera, rivolgendosi al presidente del Consiglio ed al ministro della Giustizia, Carlo Nordio, il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Alessandro Cattaneo, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)