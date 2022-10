© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sull'europeismo "non accettiamo lezioni da nessuno. Da 25 anni ed oltre siamo i fedeli custodi dei valori dell’europeismo e dell'atlantismo. Abbiamo sempre condannato, e continueremo a farlo, l'aggressione della Russia all'Ucraina". Lo ha detto il capogruppo di Forza Italia a Montecitorio, Alessandro Cattaneo, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)