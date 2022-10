Veneto: Zaia su Interreg Italia-Croazia, occasione per sviluppare relazioni e costruire rapporti economici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’evento Interreg Italia-Croazia “rappresenta un'ottima occasione per sviluppare relazioni e costruire nuovi rapporti economici e collaborativi tra territorio veneto e croato". Lo ha dichiarato il presidente della regione Veneto, Luca Zaia, a conclusione della due giorni che ha visto i due Paesi confinanti interrogarsi e discutere su problemi e tematiche affini, con il coinvolgimento anche degli stakeholders. La regione "è stata nominata autorità di gestione del programma anche per il periodo 2021-2027, dopo esserlo stato nel periodo 2014-2020. Stiamo parlando – ha spiegato – di una dotazione di 202 milioni di euro per finanziare, da oggi fino al 2030, progetti congiunti tra enti ed operatori italiani e croati, puntando alla crescita verde e digitale e sfruttando le opportunità dell'economia blu". (Rev)