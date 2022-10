Ucraina: Angelucci (Pd), dalla Capitale il grido di pace e di speranza di Papa Francesco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È uno straordinario messaggio di speranza quello lasciato da Papa Francesco al Colosseo per l'iniziativa promossa dalla Comunità di Sant'Egidio Il Grido della Pace. Lo afferma il consigliere Pd Mariano Angelucci, presidente della Commissione capitolina Turismo. "Un grido contro l'indifferenza e l'odio e un invito all'ascolto e al dialogo che deve essere fatto con serietà e rispetto. Roma, che si prepara ad accogliere il Giubileo 2025, diventa per l'occasione la capitale della pace e del dialogo", conclude. (Com)