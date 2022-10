Governo: Conte, nostra opposizione sarà puntuale ed implacabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le anticipo il voto contrario del M5s alla richiesta di fiducia al governo, presidente Meloni. La nostra opposizione sarà solida e puntuale, ancorata costantemente ai bisogni concreti dei cittadini. Proprio per questo, sarà implacabile ed intransigente". Lo ha detto il deputato e presidente del Movimento cinque stelle, Giuseppe Conte, in Aula alla Camera, in dichiarazione di voto finale sulla fiducia al governo guidato da Giorgia Meloni. (Rin)