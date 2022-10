Regno Unito: Sunak sceglie il suo governo, tra conferme e esclusioni eccellenti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo aver ricevuto la nomina a primo ministro del Regno Unito, Rishi Sunak ha presentato oggi pomeriggio la sua squadra di governo. Chi si aspettava notevoli cambiamenti rispetto al gabinetto di Liz Truss è rimasto stupito: il neopremier ha infatti confermato molti dei ministri già in carica, in particolare quelli nei ruoli cruciali. Restano al governo il cancelliere dello Scacchiere Jeremy Hunt, nominato la settimana scorsa per sostituire Kwasi Kwarteng, ma anche il ministro degli Esteri James Cleverly e quello della Difesa, Ben Wallace. A sorpresa, Sunak ha poi scelto di riassegnare l’incarico al dicastero dell’Interno a Suella Braverman, dimessasi pochi giorni fa per questioni procedurali. Ministro della Giustizia e vicepremier sarà invece Dominic Raab, un fedele alleato di Sunak che aveva già ricoperto tale incarico nel governo di Boris Johnson. Il premier ha anche nominato Grant Shapps al ministero per gli Affari economici, dove sostituirà Jacob Rees-Mogg, che ha rassegnato oggi le dimissioni. (segue) (Rel)